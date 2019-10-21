2019-10-21T09:46:31+03:00
Общество

Ямальские почтовики завершат речную навигацию 22 октября

Дальше будет доставляться в отдаленные районы авиатранспортом
Анна Полякова
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Ямальские почтовики завершат речную навигацию 22 октября Фото: Пресс-служба УФПС ЯНАО АО «Почта России»Ямальские почтовики завершат речную навигацию 22 октября Фото: Пресс-служба УФПС ЯНАО АО «Почта России»
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Почтовики Ямала завершают речную навигацию. Финальный рейс на юг запланирован на 22 октября. При положительных погодных условиях два почтовых катера отправятся по водам Шурышкарского тракта, включая пос. Катравож.

Ранний ледоход позволил почтовикам в последних числах мая выполнить первый в 2019 году речной маршрут с доставкой почты по Шурышкарскому району.

Всего с начала речной навигации по 18 октября почтовики выполнили 180 рейсов, доставив жителям труднодоступных населённых пунктов ЯНАО порядка 80 тонн почты, а также более 95 тонн товаров: мука, крупы, консервация и другие социально значимые товары народного потребления. Грузы возили на почтовых катерах Связь-1 и Связь-3. После последних рейсов речной транспорт будет проходить техобслуживание.

Со второй половины октября почта будет доставляться в эти районы авиатранспортом до формирования ледовых переправ и зимников. В зимний сезон почта будет доставляться через ледовые переправы по зимникам.

На Ямале около 87 тысяч человек проживают в труднодоступных пунктах, удаленных от районных центров, практически при полном отсутствии дорожной инфраструктуры. Доставка почты в такие районы во многом зависит от погодных условий, отмечают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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