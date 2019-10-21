Юные ямальцы уехали в Артек за медалями

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-21T09:25:45+03:00

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Юные ямальские спортсмены отправились в Артек для участия в финале Всероссийского фестиваля ГТО. Он пройдет с 19 октября по 4 ноября. Участники будут соревноваться не только в спорте, но и в творческой, образовательной программах, после чего определится команда-победитель фестиваля.

Отбор участников в команду Ямала проходил в мае в Ноябрьске, где юные спортсмены состязались в беге, стрельбе, отжимании, прыжках в длину и других видах испытаний.

По итогам соревнований в сборную арктического региона вошли представители Муравленко, Губкинского и пуровчане. Больше всего спортсменов делегировала в Артек первая пурпейская школа Ярослава Василенко.

Защищать честь Ямала будут четверо старшеклассников. Все ребята ямальской сборной - обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО, сообщили в администрации Пуроувского района.

В этом году за право получить главную награду фестиваля поборются 654 учащихся из 83 субъектов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU