2019-10-21T09:25:45+03:00
Общество

Юные ямальцы уехали в Артек за медалями

Все ребята - обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО
Анна Полякова
Поделиться:
Юные ямальцы уехали в Артек за медалями Фото: puradm.ruЮные ямальцы уехали в Артек за медалями Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Юные ямальские спортсмены отправились в Артек для участия в финале Всероссийского фестиваля ГТО. Он пройдет с 19 октября по 4 ноября. Участники будут соревноваться не только в спорте, но и в творческой, образовательной программах, после чего определится команда-победитель фестиваля.

Отбор участников в команду Ямала проходил в мае в Ноябрьске, где юные спортсмены состязались в беге, стрельбе, отжимании, прыжках в длину и других видах испытаний.

По итогам соревнований в сборную арктического региона вошли представители Муравленко, Губкинского и пуровчане. Больше всего спортсменов делегировала в Артек первая пурпейская школа Ярослава Василенко.

Защищать честь Ямала будут четверо старшеклассников. Все ребята ямальской сборной - обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО, сообщили в администрации Пуроувского района.

В этом году за право получить главную награду фестиваля поборются 654 учащихся из 83 субъектов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде запретили выходить на лед
Ямальские почтовики завершат речную навигацию 22 октября
В Ноябрьске дорогу не поделили две иномарки
В Надыме открылся виртуальный концертный зал
Ноябрьске врачи впервые на Ямале провели уникальную операцию
Пять талантливых ямальских ребят получили по 100 тысяч рублей
На трассе Сургут-Салехард погиб пассажир легковушки
В Новом Уренгое при пожаре в общежитии пострадали четыре человека
Глава Ямала подарил многодетной семье машину с историей
Погода на Ямале 21 октября: -1 ... -3 градуса
Ямальским чиновникам запретили хранить деньги в зарубежных банках
Новоуренгойцы решают, куда поставить стелу «Город газодобытчиков и строителей»
Побережье Ямала стало лежбищем для тысячи моржей
Переселенные из аварийного дома салехардцы недовольны ремонтом предоставленных квартир
Ямалец перевел деньги за товар, но так и не дождался посылки
Погода на Ямале 20 октября: солнечно и без осадков