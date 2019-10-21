Ноябрьске врачи впервые на Ямале провели уникальную операцию

СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-21T08:10:00+03:00

Местные методики для многих ведущих федеральных учреждений до сих пор новшество

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Врачи ноябрьской центральной городской больницы поделились уникальным опытом с коллегами на VI-ом медицинском конгрессе УрФО.

Они впервые в округе провели уникальную операцию. Для профилактики кровотечения и снижения кровопотери при кесаревом сечении пациентке был перекрыт ток крови в нижнем отделе брюшной аорты. Причиной такого решения стало врастание плаценты в рубец на матке. Вмешательство проводилось в плановом порядке.

Операция проводилась при участии ведущих специалистов сосудистого центра Ноябрьской ЦГБ Михаила Абрамова и Игоря Чиканова. Под контролем ангиографа через бедренную артерию в нижний отдел брюшной аорты пациентке ввели баллон.

Перед извлечением плода баллон был раздут и блокировал кровоток. Далее акушеры-гинекологи Арсен Арутюнянц и Мария Овчинникова провели кесарево сечение. После этого участок матки с вросшей плацентой удалили и провели пластику органа. После окончания операции баллон извлекли.

«Инновации в перинатальной и репродуктивной медицине» ноябрьские акушеры-гинекологи врачи презентовали на конгрессе. Современные методики, которые они уже освоили и успешно применяют с начала 2019 года, для многих ведущих федеральных учреждений до сих пор новшество.

ИСТОЧНИК KP.RU