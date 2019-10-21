В Ноябрьске дорогу не поделили две иномарки
В Ноябрьске автомобилистка не уступила дорогу другой машине. Авария произошла 20 октября около 20.00 на ул. 40 лет Победы. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, женщина за рулем «TOYOTA» допустила столкновение «HONDA». В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажир автомобиля«HONDA».
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на ямальских трассах зарегистрировано четырнадцать ДТП, в результате которых один человек погиб, два получили травмы различной степени тяжести.
С начала 2019 года в 3636 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 437 травмированы, в их числе 56 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU