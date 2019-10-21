СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-21T09:08:10+03:00

В Ноябрьске дорогу не поделили две иномарки Фото: Госавтоинспекция Ямала

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске автомобилистка не уступила дорогу другой машине. Авария произошла 20 октября около 20.00 на ул. 40 лет Победы. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, женщина за рулем «TOYOTA» допустила столкновение «HONDA». В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажир автомобиля«HONDA».

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на ямальских трассах зарегистрировано четырнадцать ДТП, в результате которых один человек погиб, два получили травмы различной степени тяжести.

С начала 2019 года в 3636 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 437 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU