2019-10-21T07:44:17+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард погиб пассажир легковушки

Водитель автомобиля не соблюдал дистанцию
Анна Полякова
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На трассе Сургут-Салехард погиб пассажир легковушки Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард погиб пассажир легковушки Фото: Госавтоинспекция Ямала
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Смертельное ДТП случилось на трассе Сургут-Салехард 19 октября. На 447 км автодороги около 18.40 столкнулись легковушка и грузовик. Как пояснили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля «VAZ» не обеспечил необходимую дистанцию до впереди движущегося «URAL».

В результате аварии пассажир легкового автомобиля скончалась до приезда скорой медицинской помощи, водитель этой же машины получил травмы различной степени тяжести.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых один человек погиб, два получили травмы различной степени тяжести. С начала 2019 года в 3636 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 437 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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