2019-10-21T07:58:37+03:00
Общество

Пять талантливых ямальских ребят получили по 100 тысяч рублей

Премии вручили лучшим учащимся детских школ искусств
Анна Полякова
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На Ямале лучшим учащимся детских школ искусств вручили премии Фото: yanao.ruНа Ямале лучшим учащимся детских школ искусств вручили премии Фото: yanao.ru
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Молодые дарования Ямала распоряжением губернатора Ямала получили премии. Их поощрили за высокие творческие достижения в сфере культуры и искусства, сообщает правительство ЯНАО.

Премия присуждается в округе ежегодно, начиная с 2012 года. Всего учреждено пять премий в размере 100 000 рублей каждая.

Кандидаты на получение премии – учащиеся образовательных организаций или участники творческих коллективов, ставшие победителями, призёрами и лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных, окружных конкурсов, фестивалей или других мероприятий в сфере культуры и искусства.

В этом году лучшими стали учащиеся детских школ искусств: новоуренгоец Илья Агафонов, Анжелика Дойбан из посёлка Харп Приуральского района, ноябрянин Дмитрий Зоидов, Владислав Михиенко из Муравленко и Даниил Мишуков из Надыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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