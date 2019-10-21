Пять талантливых ямальских ребят получили по 100 тысяч рублей
Молодые дарования Ямала распоряжением губернатора Ямала получили премии. Их поощрили за высокие творческие достижения в сфере культуры и искусства, сообщает правительство ЯНАО.
Премия присуждается в округе ежегодно, начиная с 2012 года. Всего учреждено пять премий в размере 100 000 рублей каждая.
Кандидаты на получение премии – учащиеся образовательных организаций или участники творческих коллективов, ставшие победителями, призёрами и лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных, окружных конкурсов, фестивалей или других мероприятий в сфере культуры и искусства.
В этом году лучшими стали учащиеся детских школ искусств: новоуренгоец Илья Агафонов, Анжелика Дойбан из посёлка Харп Приуральского района, ноябрянин Дмитрий Зоидов, Владислав Михиенко из Муравленко и Даниил Мишуков из Надыма.
ИСТОЧНИК KP.RU