2019-10-21T07:17:32+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое при пожаре в общежитии пострадали четыре человека

Полыхала комната на третьем этаже
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое при пожаре в общежитии пострадали четыре человека Фото: 89.mchs.gov.ruВ Новом Уренгое при пожаре в общежитии пострадали четыре человека Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое 19 октября полыхало общежитие по улице Шоссейной в районе Коротчаево. Сообщение о пожаре в четырехэтажном здании поступило примерно в районе девяти часов вечера.

Фото: 89.mchs.gov.ru

Фото: 89.mchs.gov.ru

Огнеборцы примчались за считанные минуты. На тот момент дым валил из комнаты на третьем этаже. 60 жильцов смогли самостоятельно покинули здание, 10 человек, в том числе 5 детей на улицу вывели спасатели.

В ликвидации пожара принимали участие девять человек личного состава, в распоряжении которых было единицы спецтехники МЧС.

Пожар удалось потушить за 7 минут. В результате ЧП пострадало четыре человека, из них двое были госпитализированы. Погибших нет. Огнем повреждена комната на площади 35 квадрантах метров, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Виновный и ущерб от пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде запретили выходить на лед
Ямальские почтовики завершат речную навигацию 22 октября
Юные ямальцы уехали в Артек за медалями
В Ноябрьске дорогу не поделили две иномарки
В Надыме открылся виртуальный концертный зал
Ноябрьске врачи впервые на Ямале провели уникальную операцию
Пять талантливых ямальских ребят получили по 100 тысяч рублей
На трассе Сургут-Салехард погиб пассажир легковушки
Глава Ямала подарил многодетной семье машину с историей
Погода на Ямале 21 октября: -1 ... -3 градуса
Ямальским чиновникам запретили хранить деньги в зарубежных банках
Новоуренгойцы решают, куда поставить стелу «Город газодобытчиков и строителей»
Побережье Ямала стало лежбищем для тысячи моржей
Переселенные из аварийного дома салехардцы недовольны ремонтом предоставленных квартир
Ямалец перевел деньги за товар, но так и не дождался посылки
Погода на Ямале 20 октября: солнечно и без осадков