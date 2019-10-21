СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-21T07:17:32+03:00

В Новом Уренгое при пожаре в общежитии пострадали четыре человека Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Новом Уренгое 19 октября полыхало общежитие по улице Шоссейной в районе Коротчаево. Сообщение о пожаре в четырехэтажном здании поступило примерно в районе девяти часов вечера.

Фото: 89.mchs.gov.ru

Огнеборцы примчались за считанные минуты. На тот момент дым валил из комнаты на третьем этаже. 60 жильцов смогли самостоятельно покинули здание, 10 человек, в том числе 5 детей на улицу вывели спасатели.

В ликвидации пожара принимали участие девять человек личного состава, в распоряжении которых было единицы спецтехники МЧС.

Пожар удалось потушить за 7 минут. В результате ЧП пострадало четыре человека, из них двое были госпитализированы. Погибших нет. Огнем повреждена комната на площади 35 квадрантах метров, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Виновный и ущерб от пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU