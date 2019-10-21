В Надыме открылся виртуальный концертный зал

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-21T08:31:40+03:00

Для детской аудитории также разработаны свои программы

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В Надыме на базе Детской школы искусств № 1 торжественно открылся Виртуальный концертный зал. Теперь выступления российских и зарубежных виртуозов-исполнителей смогут услышать жители города, никуда не уезжая. Для детской аудитории также разработаны свои программы.

Всех гостей приветствовал цикл ненецких песен и Адажио из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в исполнении образцового коллектива дополнительного художественного образования детского хора «Вдохновение».

Для премьерного показа в виртуальном зале выбрали музыкальные фрагменты разных жанров и стилей. В исполнении Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова (дирижёр Александр Сладковский) прозвучала 1 часть фортепианного концерта № 2 Сергея Рахманинова.

Для любителей органной музыки прозвучала токката и фуга ре минор И.С. Баха в исполнении заслуженного артиста России Александра Фисейского. Также надымчане услвшали произведения в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова (дирижёр Владимир Андропов), Европейского гитарного квартета и квинтета Игоря Бутмана. С проектом «Сказки с оркестром» зрителей познакомила Екатерина Гусева.

Новый зал был создан в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Из федеральной казны ДШИ № 1 города Надыма получила 5,6 млн. рублей. На эти деньги закуплен и установлен высокотехнологичный комплекс оборудования, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU