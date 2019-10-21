2019-10-21T06:18:09+03:00
Общество

Глава Ямала подарил многодетной семье машину с историей

На этом автомобиле губернатор совершил автопробег по региону
Анна Полякова
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Глава Ямала подарил машину с историей многодетной семье Фото: yanao.ruГлава Ямала подарил машину с историей многодетной семье Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала во время визита в Ноябрьск вручил многодетной семье Иевлевых ключи от автомобиля. Это не просто машина, а та самая белая LADA X-RAY, на которой в августе глава региона проехал с рабочей поездкой по восточной части округа, сообщили в правительстве ЯНАО.

После поездки судьбой автомобиля интересовались подписчики Дмитрия Артюхова в соцсетях. Во время прямой трансляции в Instagram он пообещал, что подарит машину семье, которая в ней нуждается.

В результате хозяйкой автомобиля стала мать девятерых детей Татьяна Иевлева. Семеро ее ребят – приемные. Трое из них уже достигли совершеннолетия и живут отдельно. Самой младшей дочке – 9 лет.

Татьяна больше 20 лет работает учителем музыки в школе № 12, вместе с детьми они создали семейный театр авторских миниатюр «Радость». Семья живет в отдалённом районе города, и личный автомобиль им очень нужен, чтобы стать мобильнее. На новой машине Иевлевы уже планируют поехать в будущий отпуск.

Губернатор признался, что ему было очень приятно познакомиться с Татьяной и ее замечательной семьёй.

- Много деток и своих, и приёмных. Они все как родные, и мне даже показалось, что вся школа ей родная. Настолько человек открыт и душой, и сердцем, поэтому, когда мы думали, кому подарить автомобиль, который остался в конечной точке нашего маршрута - в Ноябрьске, нам в общественной организации подсказали, что есть такой замечательный человек,– поделился впечатлением от встречи Дмитрий Артюхов. Он подчеркнул, что сделал вывод - это был правильный выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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