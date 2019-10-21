2019-10-21T05:44:03+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 октября: -1 ... -3 градуса

Почти на всей территории региона пройдет снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 21 октября: -1 ... -3 градуса Фото: pixabay.comПогода на Ямале 21 октября: -1 ... -3 градуса Фото: pixabay.com
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В понедельник, 21 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – 1 градус, солнечно и без осадков. Штиль.

В Ноябрьске -3 градуса, пасмурно и снежно. Ветер – юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое -2 градуса, пасмурно, снег пройдет только утром. Северный ветер будет дуть со скорость 4 м/с.

В Надыме -2 градуса, солнечно, днем бед осадков. Ветер – северный 2 м/с.

В Губкинском - 1 градус, пасмурно, снег. Ветер – западный 2 м/с.

В Тарко-Сале -1 градуса, пасмурно, в первой половине дня - снег. Северо-западный ветер 3 м/с.

В Муравленко -2 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер западный 3 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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