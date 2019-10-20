Ямальским чиновникам запретили хранить деньги в зарубежных банках

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-20T17:52:38+03:00

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«Храните деньги в сберегательной кассе» - теперь эта фраза из гайдаевской советской кинокомедии не смешит чиновников Ямала. Губернатор округа Дмитрий Артюхов официально запретил своим подчиненным хранить деньги в банках за рубежом.

Соответствующее постановление Артюхов подписал 10 октября. Накануне оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и, значит, вступило в силу.

Запрет на пользование услугами иностранных банков распространяется на госслужащих, которые относятся к высшей и главной группе руководящего состава. В их число входят десятки чиновников, входящие в аппарат губернатора, заместители главы регионы, руководители департаментов и прочие. «Запрещается «открывать или иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ» говорится в постановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU