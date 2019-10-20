2019-10-20T17:52:38+03:00
Общество

Ямальским чиновникам запретили хранить деньги в зарубежных банках

Постановление опубликовано на сайте правовой информации
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ямальским чиновникам запретили хранить деньги в зарубежных банках. Фото с сайта pixabay.comЯмальским чиновникам запретили хранить деньги в зарубежных банках. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

«Храните деньги в сберегательной кассе» - теперь эта фраза из гайдаевской советской кинокомедии не смешит чиновников Ямала. Губернатор округа Дмитрий Артюхов официально запретил своим подчиненным хранить деньги в банках за рубежом.

Соответствующее постановление Артюхов подписал 10 октября. Накануне оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и, значит, вступило в силу.

Запрет на пользование услугами иностранных банков распространяется на госслужащих, которые относятся к высшей и главной группе руководящего состава. В их число входят десятки чиновников, входящие в аппарат губернатора, заместители главы регионы, руководители департаментов и прочие. «Запрещается «открывать или иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ» говорится в постановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоуренгойцы решают, куда поставить стелу «Город газодобытчиков и строителей»
Побережье Ямала стало лежбищем для тысячи моржей
Переселенные из аварийного дома салехардцы недовольны ремонтом предоставленных квартир
Ямалец перевел деньги за товар, но так и не дождался посылки
Погода на Ямале 20 октября: солнечно и без осадков
Ямалец заплатит штраф за мат в адрес полицейского
Губернатор Ямала исполнил мечту женщины-инвалида из Ноябрьска
На Ямале во время перегона оленей погиб оленевод с двумя маленькими детьми
Водители из Ноябрьска жалуются на темноту, из-за которой сбивают людей
Тружеников Тазовского района приглашают на фестиваль ГТО
Погода на Ямале 19 октября: солнечно и без осадков
На Ямале дорожники нанесли разметку на снег
В Аксарке завершается возведение трёх домов для переселенцев из «авариек»
В Новом Уренгое предпринимателей пригласили на разговор о продаже табака
18 образовательных учреждений в Тазовском районе могли замерзнуть в морозы
Жители Губкинского напишут географический диктант
Юные художники Ямала могут стать авторами новогодних открыток
Ямал формирует проект бюджета на ближайшие три года
С начала осенней путины тазовские рыбаки выловили более 480 тонн ряпушки
В Салехарде будут расширять систему видеоконтроля и мониторинга
В Тазовском районе начался интенсивный ледостав
Покупатель летних колес в Ноябрьске попался на уловку мошенника
Ямал представил свои достижения на международном форуме «Дорога» в Екатеринбурге
Жителям «деревяшки» на улице Мира в Салехарде пообещали новые квартиры
В Новом Уренгое сожгли 12 килограммов наркотиков