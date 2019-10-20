Новоуренгойцы решают, куда поставить стелу «Город газодобытчиков и строителей»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-20T17:15:55+03:00

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Новая транспортная развязка станет причиной переезда на новое место одной из достопримечательностей Нового Уренгоя – стелы «Город газодобытчиков и строителей».

Более сорока лет она стоит на въезде в город, но теперь не вписывается в планы дорожников и архитекторов, сообщает «Нур 24».

Строительство многоуровневой развязки начнется в 2020 году. Работы будут вестись на пересечении железной дороги с Западной магистралью в районе микрорайона Монтажник. Стелу придется демонтировать. Памятнику решено сохранить. Сейчас жителям Нового Уренгоя предлагают проголосовать на платформе «Предлагай» интернет-портала «Живем на Севере». Сбор предложений по местам закончится 10 ноября, после чего лучшие варианты выставят на голосование.

Новоуренгойцы уже предлагают идеи по ее обновлению: «Я бы ещё обновил её, подсветку поставил», «если сохранилось кольцо, около аэропорта, там разместить стелу, она должна быть на въезде в город, я так думаю», «на въезде в город или возле аэропорта», «ближе к аэропорту на 500 м», «конечно на въезд в город», «и со стороны Коротчаево такую же поставить» - предлагают горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU