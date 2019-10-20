Побережье Ямала стало лежбищем для тысячи моржей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-20T16:20:20+03:00

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Ранее ученые зафиксировали рекордное количество ластоногих у берегов ЯНАО. Их было более 300 особей. Спустя две недели моржей насчитывается уже более 1000.

- На западном побережье Ямала собрались больше тысячи моржей, занесённых в Красную книгу. Это уникальный природный феномен. Раньше они выходили на наши берега только небольшими группами.

Причины уже изучают наши исследователи из @arctic_lab_yamal и специалисты Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих, - написал на своей странице в соцсети ВКонтакте губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Ученые засняли с квадракоптера происходящее. Фото из соцсетей

Животные облюбовали пляж Байдарацкой губы. 18 октября сотрудники арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги на странице в Instagram рассказали, что им удалось организовать экспедицию к лежбищу.

- Мы сделали это! Официально подтверждено крупнейшее лежбище моржей на Ямале! — написали они в соцсети.

Участникам экспедиции с помощью квадракоптеров удалось заснять лежбище моржей. Ученые вместе с коллегами из московского университета выясняют причину, по которой ластоногие поселились на ямальских берегах.

ИСТОЧНИК KP.RU