Переселенные из аварийного дома салехардцы недовольны ремонтом предоставленных квартир

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-20T12:21:59+03:00

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Глава муниципального образования Алексей Титовский встретился с жителями маневренного фонда, переселенными из аварийного дома по улице Мира 27. Горожане отметили неудовлетворительное состояние квартир. Выявив недочеты, Алексей Титовский дал поручение ответственным лицам провести срочный ремонт.

- Люди попали в трудную жизненную ситуацию, необходимо сделать все возможное, чтобы сейчас они чувствовали себя комфортно, - отметил глава города.

Тем же вечером в администрации города состоялось собрание представителей власти и жителей аварийного дома. Тема диалога – разъяснение процедур по получению социальных выплат и предоставления нового жилья и денежных компенсаций. В ходе встречи жильцы дома по улице Мира 27 задали все интересующие вопросы. По итогу Алексей Титовский предложил встретиться через месяц, тогда будет полная информация о том, сколько семей необходимо переселять в новое жилье, и о сумме денежных компенсаций. Сейчас у людей есть время собрать необходимые документы и написать заявления в соответствующие структуры.

Напомним, что ночью произошёл сход со свай дома по ул. Мира, 27. Службы экстренно выехали на место происшествия. Все жильцы были эвакуированы. Никто не пострадал. Дом обесточен и оцеплен сотрудниками полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU