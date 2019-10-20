СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-20T10:00:03+03:00

Ямалец перевел деньги за товар, но так и не дождался посылки. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть города Ноябрьск обратился местный житель с заявлением о мошенничестве.

Полицейским мужчина рассказал, что на интернет сайте он нашел объявление о продаже сверлильного станка. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, заявитель перевел на банковский счет неизвестного 10 тысяч рублей. Позже мужчина неоднократно пытался связаться с продавцом, но его интернет-страница была заблокирована. Товар до настоящего времени не доставлен, деньги не возвращены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники ноябрьской полиции в очередной раз обращают внимание граждан проявлять бдительность, прежде чем сделать заказ необходимо изучить всю доступную информацию о поставщике товаров и услуг, отзывы покупателей и клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU