СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-20T07:00:32+03:00

Погода на Ямале 20 октября: солнечно и без осадков. Фото из группы "Тарко-Сале" в соцсети ВКонтакте

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В воскресенье 20 октября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается солнечная погода и без осадков.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале ожидается ясная погода без осадков. Ветер северный слабый, в первой половине дня возможны порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем -4 градуса.

В Новом Уренгое и Надыме столбик термометра днем покажет -3-5 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков и северный умеренный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе температура воздуха опустится до -5-6 градусов. Осадков не ожидается – в течение дня по небу будут ходить редкие облака. Слабый ветер подует с севера.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги также будет ясно и морозно, температура воздуха в течение дня -4 градуса. Ветер изменит направление и подует с юго-запада. К вечеру порывы ветра усилятся до 11 метров в секунду.

В Мужах и Яр-Сале – вообще красота. Будет ясно в течение дня и всего 2-3 градуса мороза. Осадков не ожидается, ветер слабый юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU