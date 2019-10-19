Ямалец заплатит штраф за мат в адрес полицейского
Сильно обидевшийся на 59-летнего жителя Ноябрьска полицейского составил протокол об оскорблении представителя власти. Накануне суд поддержал стража порядка.
По информации УМВД ЯНАО, 16 июля 2019 года ноябрянин в присутствии посторонних оскорбил сотрудника полиции, выражался в его адрес нецензурной бранью. Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти.
По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное по статье «Оскорбление представителя власти».
В сентябре Ноябрьским городским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU