2019-10-19T16:16:01+03:00
Происшествия

Ямалец заплатит штраф за мат в адрес полицейского

Мужчина унизил стража порядка
Алена Кульмухаметова
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Ямалец заплатит штраф за мат в адрес полицейского. Фото с сайта pixabay.comЯмалец заплатит штраф за мат в адрес полицейского. Фото с сайта pixabay.com
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Сильно обидевшийся на 59-летнего жителя Ноябрьска полицейского составил протокол об оскорблении представителя власти. Накануне суд поддержал стража порядка.

По информации УМВД ЯНАО, 16 июля 2019 года ноябрянин в присутствии посторонних оскорбил сотрудника полиции, выражался в его адрес нецензурной бранью. Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти.

По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное по статье «Оскорбление представителя власти».

В сентябре Ноябрьским городским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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