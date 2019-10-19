Губернатор Ямала исполнил мечту женщины-инвалида из Ноябрьска

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-19T15:45:10+03:00

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Мама двух детей из Ноябрьска Ольга Миронова из-за заболевания вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. При этом на руках женщины почти всегда находится младший ребенок, у которого тяжелое заболевание.

Во время августовского визита губернатора в Ноябрьск к нему со своей проблемой обратилась Ольга Миронова. Дмитрий Артюхов, общаясь с Ольгой в августе, обещал исполнить её просьбу о новой коляске. А администрации Ноябрьска рассказали, что сегодня ноябрянка пересела в современное инвалидное кресло.

Это коляска нового поколения с электроприводом, снабженная дистанционным управлением регулирования положения в кресле. Передний привод позволяет ей безопасно и быстро преодолевать зимние препятствия, а одного заряда хватает на 35 километров. Ольга отметила, что новая коляска позволит ей водить детей на занятия в кружки и секции.

ИСТОЧНИК KP.RU