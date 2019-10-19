Водители из Ноябрьска жалуются на темноту, из-за которой сбивают людей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-19T12:13:14+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участие пешехода произошло накануне в Ноябрьске на улице Советская.

Очевидцы сообщают, что мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Два проезжающих автомобиля согласно ПДД уступили дорогу пешеходу. Водитель автомобиля «Опель» не заметил человека на дороге и сбил его. На место происшествия прибыли полицейские и «скорая», мужчину госпитализировали.

В соцсети ВКонтакте в группе «Происшествия Ноябрьск» водители отмечают, что в городе темно и пешеходов трудно заметить в темной одежде в ночное время.

- Это как-то уже не смешно...темно на дорогах у нас в городе, - пишет Юлия Дашинец.

Комментарий девушки поддержали более двух десятков ноябрян. Отсальные водители также рассказывают о недостаточном освещении.

«Н обновлённой части Муравленко освещение классное. Там грех ничего не увидеть, а вот по городу освещение оставляет желать лучшего. Весь свет направлен на проезжую часть, а подходы к проезжей части в темноте кромешной», «да у нас и проезжая часть не сильно то освещается», «вы прям мои мысли процитировали. Тоже считаю, что с точки зрения безопасности, должны освещаться и дорога, и подходы к ней хотя бы метра на три», «буквально вчера поехала на заправку в сторону Аэропорта. Освещения не было от слова СОВСЕМ... не берусь утверждать, что это была улица Муравленко» - пишут водители.

ИСТОЧНИК KP.RU