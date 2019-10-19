Тружеников Тазовского района приглашают на фестиваль ГТО

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-19T09:23:49+03:00

Участвовать могут команды из пяти человек

Изменить размер текста: A A

Фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов района состоится 20 октября в 14 часов в Спортивной школе.

По информации администрации Тазовского района, к участию приглашаются команды из пяти человек в возрасте от 18 до 70 лет. Главное условие – зарегистрироваться на портале gto.ru и получить уникальный идентификационный номер. Также всем участникам команды необходимо получить медицинский допуск в районной поликлинике.

Соревнования пройдут в дисциплинах, соответствующих возрастной группе участников: подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед, поднимание туловища, отжимания, рывок гири 16 кг. Все результаты будут занесены в информационную систему Всероссийского комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU