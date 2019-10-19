2019-10-19T09:23:49+03:00
Общество

Тружеников Тазовского района приглашают на фестиваль ГТО

Участвовать могут команды из пяти человек
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тружеников Тазовского района приглашают на фестиваль ГТО. Фото с сайта pixabay.comТружеников Тазовского района приглашают на фестиваль ГТО. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов района состоится 20 октября в 14 часов в Спортивной школе.

По информации администрации Тазовского района, к участию приглашаются команды из пяти человек в возрасте от 18 до 70 лет. Главное условие – зарегистрироваться на портале gto.ru и получить уникальный идентификационный номер. Также всем участникам команды необходимо получить медицинский допуск в районной поликлинике.

Соревнования пройдут в дисциплинах, соответствующих возрастной группе участников: подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед, поднимание туловища, отжимания, рывок гири 16 кг. Все результаты будут занесены в информационную систему Всероссийского комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале во время перегона оленей погиб оленевод с двумя маленькими детьми
Водители из Ноябрьска жалуются на темноту, из-за которой сбивают людей
Погода на Ямале 19 октября: солнечно и без осадков
На Ямале дорожники нанесли разметку на снег
В Аксарке завершается возведение трёх домов для переселенцев из «авариек»
В Новом Уренгое предпринимателей пригласили на разговор о продаже табака
18 образовательных учреждений в Тазовском районе могли замерзнуть в морозы
Жители Губкинского напишут географический диктант
Юные художники Ямала могут стать авторами новогодних открыток
Ямал формирует проект бюджета на ближайшие три года
С начала осенней путины тазовские рыбаки выловили более 480 тонн ряпушки
В Салехарде будут расширять систему видеоконтроля и мониторинга
В Тазовском районе начался интенсивный ледостав
Покупатель летних колес в Ноябрьске попался на уловку мошенника
Ямал представил свои достижения на международном форуме «Дорога» в Екатеринбурге
Жителям «деревяшки» на улице Мира в Салехарде пообещали новые квартиры
В Новом Уренгое сожгли 12 килограммов наркотиков