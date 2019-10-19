СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-19T07:31:12+03:00

Погода на Ямале 19 октября: солнечно и без осадков. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

День подходит для прогулок

Изменить размер текста: A A

В субботу 19 октября погода в Ямало-Ненецком автономном округе подходит для прогулок на свежем воздухе: солнечно и без осадков.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале температура воздуха днем составит -4 градуса. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер северный слабый, в первой половине дня возможны порывы до 11 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме столбик термометра днем покажет -3, -5 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков и северный умеренный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе температура воздуха опустится до -5, -6 градусов. Осадков не ожидается – в течение дня по небу будут ходить редкие облака. Слабый северный ветер.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги также будет ясно и морозно, температура воздуха в течение дня -4 градуса. Ветер юго-западный, вечером с порывами до 11 метров в секунду.

В Мужах и Яр-Сале ясно в течение дня -2, -3 градуса мороза. Осадков не ожидается, ветер слабый юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU