2019-10-18T16:24:53+03:00
Общество

На Ямале дорожники нанесли разметку на снег

Надымчане не верят, что "зебра" долго продержится на проезжей части
Анна Полякова
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На Ямале дорожники нанесли разметку на снег Фото: группа «Злой и добрый надымчанин» vk.comНа Ямале дорожники нанесли разметку на снег Фото: группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com
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В Надыме дорожники весьма удивили горожан, нанося разметку на снег. Фотографии этого процесса были опубликованы в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «В Контакте».

На них изображено, как в снегопад работники дорожной службы старательно рисуют «зебру» на пешеходном переходе. При этом снег на проезжей части их, по всей видимости, никак не беспокоит и делу вовсе не мешает.

Горожане настолько заинтересовались происходящим, что пост буквально за день собрал 12 тысяч просмотров. Фотографии прокомментировали 114 раз, без шуток не обошлось.

«Ну что нет нормальной краски?! Зелёная, например, и пусть кусты с деревьями окрашивают. Даёшь летнее настроение в шубах!», - иронизирует одна из подписчиц группы.

Кто-то заметил, что такую «деятельность» не сможет остановить даже метеоритный дождь.

Фото: группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com

Фото: группа «Злой и добрый надымчанин» vk.com

Между тем, администрация Надыме пояснила, что технологией предусмотрена и такого рода работы. В любом случае, даже если разметка придет в негодность, исправлять недочеты придется той же подрядной организации, которая проводит работы по нанесению краски в рамках исполнения гарантийных обязательств за счет собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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