В Аксарке завершается возведение трёх домов для переселенцев из «авариек»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-18T15:30:25+03:00

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В Аксарке жильцы аварийных домов готовятся к новоселью. Сразу три многоквартирных жилых дома введут в эксплуатацию в декабре. В эти дома по программе переедет 41 семья.

- Переселения из аварийного фонда ждет 191 семья. Как только эти дома сдадут, очередь заметно станет меньше. Благодаря работе Фонда жилищного строительства, у нас есть уверенность в том, что все работы будут выполнены в срок. В качестве и надежности не сомневаемся, - отмечает глава поселения Сергей Баранов.

По словам главного инженера Фонда жилищного строительства ЯНАО Алексея Новгородцева, все используемые материалы сертифицированы. Планировочные решения для проектов подбирались с учетом нужд муниципалитета. Строилось ровно то, что сегодня нужно для расселения аварийного фонда Аксарки.

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда - приоритетная задача национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, для переселения ямальцев из аварийного жилья в Приуральском районе Фонд жилищного строительства ЯНАО также ведёт строительство новых домов в Панаевске и Белоярске.

ИСТОЧНИК KP.RU