2019-10-18T15:23:37+03:00
Общество

В Новом Уренгое предпринимателей пригласили на разговор о продаже табака

Бизнесменам напомнили об ответственности за продажу сигарет несовершеннолетним
Анна Полякова
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В Новом Уренгое предпринимателей пригласили на разговор о продаже табака Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое предпринимателей пригласили на разговор о продаже табака Фото: pixabay.com
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В администрации Нового Уренгое 18 октября прошла рабочая встреча с предпринимателями города по вопросу запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним.

Врачи, представители органов внутренних дел, специалисты администрации города рассказали о пагубных последствиях новомодных веществ. Жевательный и сосательный табак, айкосы, вейпы – не безобидная альтернатива традиционного табакокурения.

И подчас они опаснее, чем простые сигареты, особенно для детей и подростков. Зарабатывая деньги на продаже несовершеннолетним этих веществ, продавцы подвергают серьезной опасности жизнь и здоровье подрастающего поколения.

Федеральный закон запрещает продажу табачной продукции несовершеннолетним, запрещает вовлекать детей в процесс потребления табака путем покупки для них табачную продукцию. Продавец обязан отказать покупателю в продаже, если в отношении его возраста имеются сомнения.

Между тем, из 30 приглашенных предпринимателей на рабочую встречу пришли лишь четверо. Их призвали соблюдать правила розничной продажи табачной продукции и напомнили об ответственности.

Кстати, продажа несовершеннолетним табачной продукции влечет наложение до 150 000 рублей, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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