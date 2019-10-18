2019-10-18T14:43:04+03:00
Общество

18 образовательных учреждений в Тазовском районе могли замерзнуть в морозы

Руководители, допустившие ошибку, привлечены к дисциплинарной ответственности
Анна Полякова
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18 образовательных учреждений в Тазовском районе могли замерзнуть в морозы Фото: tasu.ru18 образовательных учреждений в Тазовском районе могли замерзнуть в морозы Фото: tasu.ru
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В Тазовском районе образовательные учреждения могли лишиться гарантированной бесперебойной поставки тепла в предстоящий отопительный период.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности учреждений во время проведения проверки. В соответствии с требованиями законодательства об электроэнергетике для образовательных учреждений устанавливается вторая категория надежности электроснабжения.

Однако в договорах между 18 образовательными учреждениями с АО «Ямалкоммунэнерго» была установлена третья категория. Такое условие фактически освобождало энергоснабжающую организацию в случае планового и внепланового прекращения поставки электрической энергии от незамедлительного переключения на резервные источники питания.

Прокурор района внес начальнику департамента образования администрации Тазовского района представление. После этого были внесены изменения в договоры электроснабжения, руководители образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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