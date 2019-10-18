Жители Губкинского напишут географический диктант

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-18T14:20:21+03:00

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В Губкинском 27 октября жители города напишут географический диктант. Свои знания горожане смогут проверить, сев за "парты" в детской библиотеке.

Мероприятие проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В. Путина ежегодно с 2015 года.

Как отметили организаторы, его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Отметим, участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским и/или английским языком, независимо от возраста, образования. Написать диктант можно, обратившись на любую площадку его проведения. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

Перед началом диктанта каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания диктанта при его получении. По нему участник сможет проверить свой результат на официально сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU