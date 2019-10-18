2019-10-18T14:20:21+03:00
Общество

Жители Губкинского напишут географический диктант

Площадкой для проверки знаний станет детская библиотека
Анна Полякова
Поделиться:
Жители Губкинского напишут географический диктант Фото: пресс-служба РГОЖители Губкинского напишут географический диктант Фото: пресс-служба РГО
Изменить размер текста:

В Губкинском 27 октября жители города напишут географический диктант. Свои знания горожане смогут проверить, сев за "парты" в детской библиотеке.

Мероприятие проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В. Путина ежегодно с 2015 года.

Как отметили организаторы, его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Отметим, участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским и/или английским языком, независимо от возраста, образования. Написать диктант можно, обратившись на любую площадку его проведения. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

Перед началом диктанта каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания диктанта при его получении. По нему участник сможет проверить свой результат на официально сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24