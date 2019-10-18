Юные художники Ямала могут стать авторами новогодних открыток

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-18T13:58:28+03:00

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Ямальские школьники смогут стать авторами коллекционных новогодних открыток. Для этого им необходимо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы». Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов родных или по фотографиям из семейных архивов. Тогда к рисунку лучше приложить и рассказ об изображенном событии.

Конкурс проводит Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Организаторы будут принимать работы с 10 октября по 10 ноября. Работы оценят в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

ИСТОЧНИК KP.RU