СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-18T13:37:24+03:00

Ямал формирует проект бюджета на ближайшие три года Фото: yanao.ru

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На Ямале продолжается активная работа по формированию проекта окружного бюджета на ближайший трехлетний период. Как пояснили в правительстве ЯНАО, традиционно главный финансовый документ региона на очередной финансовый год и плановый период формируется на основе прогноза социально-экономического развития автономного округа на среднесрочную перспективу.

Ориентиром формирования бюджета являются и основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики округа на 2020-2022 годы, в основе которых ключевые федеральные новации и положения.

По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента финансов Альбины Свинцовой, бюджетная система Ямала сохраняет высокую зависимость от конъюктурных доходов. Ямал – газовая провинция России, и колебания курса рубля, цен на нефть и газ на мировых сырьевых рынках сказывается на доходах бюджета.

Одновременно самым важным направлением с точки зрения объёмов планируемых финансов остаётся социальная сфера. Расходная часть бюджета 2020-2022 годов сохранит свою социальную направленность.

В настоящее время в правительстве ЯНАО под председательством губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова проходят заседания комиссии по бюджетным проектировкам на 2020-2022 годы.

Предложения по финансированию приоритетных направлений расходования средств в ближайшие три года будут представлены до конца недели.

Напомним, до конца октября проект окружного бюджета будет рассмотрен на заседании правительства ЯНАО. В соответствии с законодательством главный финансовый документ поступит в окружной парламент автономного округа до 1 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU