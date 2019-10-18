СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-18T13:20:12+03:00

С начала осенней путины тазовские рыбаки выловили более 480 тонн ряпушки Фото: yanao.ru

Как только установится крепкий лед, рыбаки снова возьмутся за сети

Изменить размер текста: A A

В Тазовском районе завершается осенняя путина. Традиционно осенняя рыбалка стартует во второй декаде сентября и проходит на рыбоучастках Вартаняво, Среднее Мессо, 3-4 Пески и 5-6 Пески.

Как сообщает администрация Тазовского района, продолжительность путины зависит от погодных условий – для удачной ловли необходима определенная температура воды, постоянное течение, южный ветер.

В осеннем промысле задействованы шестнадцать рыболовецких бригад. Сегодня рыбаки расположены на 5-6 Песках – здесь ряпушка идет позже всего.

С начала осенней путины добыто порядка 480 тонн деликатесной рыбы - более 87 процентов от плана. Выловленная рыба сдается на рефрижераторное судно, где подвергается глубокой заморозке для дальнейшей ее реализации.

Оставшуюся часть плана, рыбаки предприятия планируют выловить во время подледной рыбалки. Как только установится крепкий лед, рыбаки снова возьмутся за сети.

ИСТОЧНИК KP.RU