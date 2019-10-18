В Салехарде будут расширять систему видеоконтроля и мониторинга
Глава Салехард Алексей Титовский провел выездное совещание, темой которого стало развитие систем видеоконтроля и мониторинга. Он посетил Салехардскую Единую дежурно-диспетчерскую службу.
На сегодняшний день в городе установлено более полусотни уличных камер, это многофункциональная система, позволяющая не только следить за правопорядком, но и отслеживать задымления и оперативно реагировать на возможные пожары, в том числе и лесные.
Как сообщил директор салехардской ЕДДС Сергей Пузырев, летом приобрели еще одну систему видеоконтроля, ее особенность заключается в встроенном тепловизоре, с помощью которого можно также предупреждать коммунальные аварии.
По словам замгубернатора ЯНАО Аркадия Бессонова, в следующем году планируется совершить мощнейший рывок в этой области. В округе будет установлены 853 камеры, которые будут объединены в единый центр контроля, сервера будут находиться в Салехарде.
К новой интеллектуальной системе, будут подключены все оперативные службы. В следующем году основной акцент будет сделан на общественное пространство. Только в Салехарде установят 113 камер вдобавок к уже имеющимся 53. Это позволит охватить всю территорию города.
Далее начнется работа над дворовыми территориями и над локальными системами видеонаблюдения в образовательных учреждениях.
- Необходимость расширения системы видеоконтроля и мониторинга очевидна, ведь это наша с вами безопасность, - отмечает Алексей Титовский.
Подводя итоги, градрначальник отметил высокий уровень систем безопасности и качество подготовки персонала. Он также подчеркнул особое внимание к данному направлению со стороны окружных властей.
ИСТОЧНИК KP.RU