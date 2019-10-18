СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-18T13:02:15+03:00

В Салехарде будут расширять систему видеоконтроля и мониторинга Фото: salekhard.org

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Глава Салехард Алексей Титовский провел выездное совещание, темой которого стало развитие систем видеоконтроля и мониторинга. Он посетил Салехардскую Единую дежурно-диспетчерскую службу.

На сегодняшний день в городе установлено более полусотни уличных камер, это многофункциональная система, позволяющая не только следить за правопорядком, но и отслеживать задымления и оперативно реагировать на возможные пожары, в том числе и лесные.

Как сообщил директор салехардской ЕДДС Сергей Пузырев, летом приобрели еще одну систему видеоконтроля, ее особенность заключается в встроенном тепловизоре, с помощью которого можно также предупреждать коммунальные аварии.

По словам замгубернатора ЯНАО Аркадия Бессонова, в следующем году планируется совершить мощнейший рывок в этой области. В округе будет установлены 853 камеры, которые будут объединены в единый центр контроля, сервера будут находиться в Салехарде.

К новой интеллектуальной системе, будут подключены все оперативные службы. В следующем году основной акцент будет сделан на общественное пространство. Только в Салехарде установят 113 камер вдобавок к уже имеющимся 53. Это позволит охватить всю территорию города.

Далее начнется работа над дворовыми территориями и над локальными системами видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

- Необходимость расширения системы видеоконтроля и мониторинга очевидна, ведь это наша с вами безопасность, - отмечает Алексей Титовский.

Подводя итоги, градрначальник отметил высокий уровень систем безопасности и качество подготовки персонала. Он также подчеркнул особое внимание к данному направлению со стороны окружных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU