В Тазовском районе начался интенсивный ледостав

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-18T12:35:57+03:00

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На малых реках, протоках реки Таз, в том числе на реке Щучья до фактории 5-6 Пески начался интенсивный ледостав. Управление ГОиЧС Администрации района призывает местных жителей обратить внимание на изменение поверхности воды и ограничить выход на водоемы.

- Убедительная просьба капитанов лодок, типа «Казанка», «Обь» и «Амур», воздержаться от выхода на воду и отложить поездку на более благоприятное время, - обратились спасатели на страницах официального сайта администрации Тазовского района.

К слову, на губе реки Таз уже четвертый день продолжается шторм и высокая волна. Местным жителям напомнили, что если так случилось, что судно застряло во льдах, необходимо пробиваться к берегу. Эвакуация с воды практически невозможна.

ИСТОЧНИК KP.RU