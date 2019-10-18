2019-10-18T12:24:20+03:00
Общество

Покупатель летних колес в Ноябрьске попался на уловку мошенника

Доверчивый северянин отдал деньги за картинку на сайте
Анна Полякова
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Покупатель летних колес в Ноябрьске попался на уловку мошенника Фото: pixabay.comПокупатель летних колес в Ноябрьске попался на уловку мошенника Фото: pixabay.com
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Житель Ноябрьска попался в лапы мошенников, пытаясь купить летнюю резину с дисками для своего автомобиля. Когда, понял, что его обманули, обратился в полицию с заявлением. Правоохранителям он рассказал, что на одном из сайтов сети Интернет нашел объявление о продаже колес.

Связавшись с предполагаемым продавцом и обговорив детали сделки, мужчина перевел на номер банковской карты неизвестного 25 тысяч рублей в счет оплаты за приобретаемый им товар.

Позже попытался связаться с продавцом, чтобы уточнить срок доставки, однако телефон его не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские просят граждан быть осторожными, не торопиться переводить деньги, выполняя условия злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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