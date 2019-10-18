СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-18T12:01:05+03:00

Ямал представил свои достижения на международном форуме «Дорога» в Екатеринбурге Фото: yanao.ru

В рамках нацпроекта в ЯНАО завершены работы на 67 объектах

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Ямальская делегация приняла участие в международном форуме «Дорога», которая завершает свою работу в Екатеринбурге 18 октября. Свои достижения представили около 250 компаний из 50 российских регионов, а также из Китая, Швейцарии и Чехии. Мероприятие объединило ключевых участников дорожной отрасли и стало площадкой для диалога между органами власти и коммерческим сектором, технологиями и наукой.

Большое внимание на выставке было уделено первому году реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Национальным проектом предусмотрено не только доведение ямальских трасс до нормативного состояния, но и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, – отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов.

Напомним, на Ямале в этом году в рамках нацпроекта завершены работы на 67 объектах. Это участки автодорог регионального и межмуниципального значения протяжённостью 92,7 км: строительство дороги Надым – Салехард 59 км, капитальный ремонт 7,9 км и ремонт 25,8 км.

Кроме того, для реализации нацпроекта на Ямале в этом году запланирована установка 15 камер фотовидеофиксации. На сегодняшний день смонтированы две: в городах Салехард и Лабытнанги. Остальные установят до конца года, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU