Жителям «деревяшки» на улице Мира в Салехарде пообещали новые квартиры
В Салехарде состоялось заседание межведомственной комиссии по признанию жилых домов в деревянном исполнении аварийными. На встречу пришли жители дома №27 по улице Мира.
- Здание признали аварийным, проживать в нем опасно для жизни и здоровья, - сообщили в администрации ямальской столицы.
В связи с этим все нуждающиеся жильцы переселены в маневренный фонд, далее будет решаться вопрос о предоставлении им нового жилья.
Как пояснил первый заместитель главы города Олег Куруч, граждане, проживающие в муниципальных квартирах, квартиры получат пропорционально занимаемой площади. Собственникам, при условии отсутствия другого жилья в собственности на территории России и проживающим в однокомнатных квартирах предоставим также однокомнатную.
Если жильцы занимали две и более комнат, то предоставляется однокомнатная с доплатой. Собственники, которые имеют жилье на территории России, получат выкупную рыночную стоимость того жилья, которое они занимали.
Сегодня, 18 октября, в администрации города состоится еще одна встреча с жильцами этой же аварийки. Они получат исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы относительно переселения в новое жилье и получения выплат.
ИСТОЧНИК KP.RU