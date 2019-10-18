Жителям «деревяшки» на улице Мира в Салехарде пообещали новые квартиры

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-18T11:47:11+03:00

Будущим новоселам рассказали, на какие квадраты они могут рассчитывать

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В Салехарде состоялось заседание межведомственной комиссии по признанию жилых домов в деревянном исполнении аварийными. На встречу пришли жители дома №27 по улице Мира.

- Здание признали аварийным, проживать в нем опасно для жизни и здоровья, - сообщили в администрации ямальской столицы.

В связи с этим все нуждающиеся жильцы переселены в маневренный фонд, далее будет решаться вопрос о предоставлении им нового жилья.

Как пояснил первый заместитель главы города Олег Куруч, граждане, проживающие в муниципальных квартирах, квартиры получат пропорционально занимаемой площади. Собственникам, при условии отсутствия другого жилья в собственности на территории России и проживающим в однокомнатных квартирах предоставим также однокомнатную.

Если жильцы занимали две и более комнат, то предоставляется однокомнатная с доплатой. Собственники, которые имеют жилье на территории России, получат выкупную рыночную стоимость того жилья, которое они занимали.

Сегодня, 18 октября, в администрации города состоится еще одна встреча с жильцами этой же аварийки. Они получат исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы относительно переселения в новое жилье и получения выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU