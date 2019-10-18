В Новом Уренгое сожгли 12 килограммов наркотиков
В Новом Уренгое специально созданная межведомственная комиссия в ОМВД уничтожила наркотики. В соответствии с решением суда в огонь пошло более 12 килограммов запрещенных веществ.
- 17 октября 2019 года комиссией исполнены приговоры суда по 3 уголовным делам и уничтожено путем сожжения 12 килограмм 213 грамм наркотических средств. Среди них: героин, дезоморфин и промидол, - пояснили в ОМВД России по городу Новому Уренгою.
Фото: ОМВД России по городу Новому Уренгою
В полиции уточнили среди этого зелья есть и наркотики, изъятые у мужчины и женщины, которые пытались сбывать запрещенное вещество на территории города. В настоящее время они осуждены Новоуренгойским судом к лишению свободы на различные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU