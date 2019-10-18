2019-10-18T11:23:45+03:00
Общество

В Новом Уренгое сожгли 12 килограммов наркотиков

В огонь пошли героин, дезоморфин и промидол
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое сожгли 12 килограммов наркотиков Фото: ОМВД России по городу Новому УренгоюВ Новом Уренгое сожгли 12 килограммов наркотиков Фото: ОМВД России по городу Новому Уренгою
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое специально созданная межведомственная комиссия в ОМВД уничтожила наркотики. В соответствии с решением суда в огонь пошло более 12 килограммов запрещенных веществ.

- 17 октября 2019 года комиссией исполнены приговоры суда по 3 уголовным делам и уничтожено путем сожжения 12 килограмм 213 грамм наркотических средств. Среди них: героин, дезоморфин и промидол, - пояснили в ОМВД России по городу Новому Уренгою.

Фото: ОМВД России по городу Новому Уренгою

Фото: ОМВД России по городу Новому Уренгою

В полиции уточнили среди этого зелья есть и наркотики, изъятые у мужчины и женщины, которые пытались сбывать запрещенное вещество на территории города. В настоящее время они осуждены Новоуренгойским судом к лишению свободы на различные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24