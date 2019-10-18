2019-10-18T10:45:37+03:00
Общество

В Ноябрьске устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения

Уже сейчас родители могут следить за своими детьми, которые гуляют на площадках
Анна Полякова
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В Ноябрьске городской парк возьмут под видеонаблюдение Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске городской парк возьмут под видеонаблюдение Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске развивается система «Безопасный город». Видеонаблюдения в Ноябрьск парке сейчас модернизируют. Здесь появились дополнительные видеокамеры. Картинка станет более четкой. Видеосигнал поступает в ЕДДС. Еще одна задача этой структуры - вести запись и формировать архив. Именно эти меры, в случае ЧП, помогут быстро установить личность нарушителя. Онлайн-трансляция из некоторых точек доступна и для самих горожан.

Уже сейчас родители могут наблюдать с помощью компьютера, планшета или мобильного телефона за своими детьми, которые гуляют на многофункциональных площадках, размещенных возле школ №№ 9, 12, 13, микрорайонах: 3 и Вынгапуровский, а также поселке Железнодорожников.

Теперь не только на детских площадках, но и в парке, и на центральной аллее по улице Ленина. Сейчас для просмотра жителям доступна трансляция с 28 камер, но их количество будет увеличиваться. В свое время нововведение получило много положительных отзывов и данную практику решили продолжить. До конца года будет проведен очередной этап модернизации с установкой дополнительного оборудования.

- Мы и дальше будем идти в ногу со временем. Стимулировать развитие направлений за счет грантовой поддержки. Поддерживать разработчиков в области IТ решений, - отметил он в своем выступлении на заседании Думы глава Ноябрьска Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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