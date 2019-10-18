В Салехарде омичка обчистила банковский счет коллеги

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-18T10:34:24+03:00

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Транспортные полицейские Салехарда раскрыли кражу, совершенную с банковского счета. К правоохранителям обратилась 39-летняя жительница Омской области. Она сообщила, что кто-то похитил у нее сотовый телефон и деньги с банковской карты.

Выяснилось, что женщина в ожидании вылета в поселок Новый порт на работу вахтовым методом поселилась в гостиничный номер с 39-летней коллегой-землячкой. Узнав, что совершена кража, знакомая посоветовала заблокировать карту и на всякий случай получить выписку со счета.

Женщина так и сделала. При этом она обнаружила, что с карты списаны 10 тысяч 500 рублей в банкомате, который находится в здании аэропорта.

Записи камер видеонаблюдения показали, что хищение совершила та самая знакомая, которая всегда была рядом и помогла советом. Кстати, после доверительного разговора она спешно покинула город, улетев на вахту.

Оказалось, что коллега знала пин-код и похитила карту, а заодно и телефон, чтобы коллега не узнала о снятии денежных средств через смс. Опустошив счет, похитительница выбросила и карту, и телефон.

Местонахождение злоумышленницы полицейские установили и возбудили уголовное дело по статье « Кража, совершенная с банковского счета», сообщает УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU