В новой школе Губкинского появится стрелковый тир

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-18T10:13:34+03:00

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В Губкинском завершается строительство школы №5. Закончилась реконструкция старого корпуса, а в новом, по словам подрядчиков, работы осталось на два месяца. Уже в следующем году ученики школы №5, которые сейчас занимаются в школе №7, сядут за парты в своей школе.

Пятую школу смогут посещать 800 детей. Причём одновременно, в первую смену. Во вторую смену учеников займут разнообразными факультативами.

В цокольном помещении будет открыт стрелковый тир. Кроме того, в здании разместят танцевальный зал, интерактивный зал, класс для того, чтобы дети могли монтировать свои фильмы.

Уже 8 лет губкинцы ждут завершения этой стройки. Только в прошлом году работы возобновились. Внутренний двор стал просторным и функциональным: появились площадка для баскетбола и волейбола. Вскоре здесь установят тренажёры и спортивные брусья, появится зона для младших школьников.

- Зелёная зона, арт-объект с подсветкой, необычная брусчатка в стиле старинной мостовой... Школа украсит наш центральный проспект и будет радовать не только своих учеников, но и всех жителей города, – уверен глава Губкинского Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU