2019-10-18T09:53:04+03:00
Происшествия

В Салехарде арестовали наркосбытчика с крупной партией «синтетики»

Более 700 грамм зелья он собирался сбыть бесконтактным способом
Анна Полякова
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В Салехарде арестовали наркосбытчика с крупной партией «синтетики» Фото: 89.мвд.рфВ Салехарде арестовали наркосбытчика с крупной партией «синтетики» Фото: 89.мвд.рф
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В Салехарде взяли под арест 31-летнего мужчину, его судят за сбыт наркотиков в крупном размере. Как выяснилось, он находился в федеральном розыске. Задержать его удалось 15 июня 2019 года

Во время досмотра его жилья полицейские обнаружили более 700 грамм наркотиков синтетического происхождения.

В ходе следствия, стало известно, что подозреваемый, действовал в группе. Зелье он приобрел у неизвестного, занимающегося незаконным сбытом наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Купленные более 700 грамм он собирался сбыть таким способом.

Расследование уголовного дела завершилось. Дальше судьбу наркодельца решит Салехардский городской суд, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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