В Салехарде арестовали наркосбытчика с крупной партией «синтетики»
В Салехарде взяли под арест 31-летнего мужчину, его судят за сбыт наркотиков в крупном размере. Как выяснилось, он находился в федеральном розыске. Задержать его удалось 15 июня 2019 года
Во время досмотра его жилья полицейские обнаружили более 700 грамм наркотиков синтетического происхождения.
В ходе следствия, стало известно, что подозреваемый, действовал в группе. Зелье он приобрел у неизвестного, занимающегося незаконным сбытом наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Купленные более 700 грамм он собирался сбыть таким способом.
Расследование уголовного дела завершилось. Дальше судьбу наркодельца решит Салехардский городской суд, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU