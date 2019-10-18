Госавтоинспекция ЯНАО объявила облаву на пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-18T09:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция ЯНАО повысят контроль за нетрезвыми водителями. Сотрудники ведомства будут работать в усиленном режиме с 18 по 20 октября. На Ямале пройдут рейды на выявление и пресечение пьяной езды.

По данным автоинспекторов, за 9 месяцев 2019 года с участием нетрезвых водителей произошло 39 ДТП, в которых погибло 3 человека и 54 получили травмы. Задержано более 1,5 тысяч нетрезвых водителей, каждый 10 из которых ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение.

При этом административная ответственность за нетрезвое вождение была существенно ужесточена. Сейчас за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Если водитель уже не раз попадался пьяным за рулем, то ему грозит уже уголовное наказание.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге подозрительно, возможно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU