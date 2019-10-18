Губернатор ЯНАО поддержал избранных глав Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-18T10:17:48+03:00

Дмитрий Артюхов пожелал Алексею Титовскому, Алексею Романову и Марине Тресковой успехов и посоветовал не расслабляться

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В Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги приступили к работе избранные главы. Алексею Титовскому, Алексею Романову и Марине Тресковой губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пожелал успехов. Об этом он написал на своей официальной страничке в социальной сети «В Контакте».

«Их главная задача - заботиться о людях, создавать в наших городах максимально комфортные условия для жизни», - отметил глава региона.

Глава ЯНАО пообещал направить в 2020 году муниципалитетам дополнительные средства на снос аварийного и строительство нового жилья, ремонт дорог, благоустройство. Одновременно губернатор предупредил, что спрос будет серьезным со всех глав муниципальных образований.

Он подчеркнул, что главам Лабытнанги и Ноябрьска доверие оказали уже второй раз. Это значит, в целом работа администраций одобрена, однако расслабляться нельзя.

Главе Салехарда Алексею Титовскому губернатор порекомендовал не сбавлять темп набранный его предшественником - Иваном Кононенко.

«Коренной салехардец, многодетный отец, он по себе знает основные «болевые точки» города», - охарактеризовал руководитель региона нового градоначальника.

Дмитрий Артюхов заявил, что знает его как эффективного управленца, человека неравнодушного, который болеет за будущее окружного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU