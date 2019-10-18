2019-10-18T08:54:45+03:00
Происшествия

На Ямале в 20 авариях пострадали только автомобили

Смена погодных условий повлияла на дорожную ситуацию
Анна Полякова
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На Ямале в 20 авариях пострадали только автомобили Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа Ямале в 20 авариях пострадали только автомобили Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за прошедшие сутки произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные обнародовала в официальной группе социальной сети «В Контакте» Госавтоинспекция ЯНАО. Уточняется, что в ДТП 18 октября пострадали только автомобили.

«Последствиями 20 авария стали механические повреждения транспортных средств», - отметили в региональном ведомстве.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3604 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 434 травмированы, в их числе 56 детей.

Напомним, накануне на всей территории региона выпал снег. Северян предупредили об ухудшении погоды. ГУ МЧС России по ЯНАО и региональная Госавтоинспекция сообщали о возможных последствиях смены погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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