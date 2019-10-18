Консорциум РФПИ, Saudi Aramco и PIF приобретут долю РОСНАНО в ГК «Новомет»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-18T08:36:02+03:00

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Покупателем доли РОСНАНО в ГК «Новомет» выступит консорциум РФПИ, Saudi Aramco и PIF. О согласовании обязывающей документации о продаже доли в «Новомет», одном из ведущих производителей высокотехнологического нефтепогружного оборудования в России и мире объявили АО «РОСНАНО» и Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF).

Известно, что Консорциум в рамках сделки выступит покупателем 30,76% ГК «Новомет» у АО «РОСНАНО».

Соответствующее объявление было сделано 14 октября в Эр-Рияде в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2019 года. Она завершится после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС). Пакет документов был направлен в ФАС Консорциумом.

К слову, ГК «Новомет» – признанный лидер в области производства нефтепогружного оборудования, которое способно работать в осложнённых условиях и имеет гарантированный уровень надёжности. Преимущества насосов «Новомет» основаны на технологии порошковой металлургии с использованием наноструктурированных покрытий. Предприятие создает полнокомплектные установки для добычи нефти и водоподъема, а также занимается сопровождением своего оборудования, обеспечивая его комплексный сервис – от подбора к скважине до капремонта.

Как отметил председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, за последние 9 лет при участии РОСНАНО «Новомет» стал одним из лидеров российского рынка нефтесервисного оборудования и вошел в топ-10 мирового рынка.

Он уточнил, что инвестиции РОСНАНО позволили компании модернизировать пермское производство погружных насосов для нефтедобычи, увеличить выручку в 3,5 раза до 23,2 млрд рублей, расширить международную сеть поставок оборудования до 25 стран и открыть 12 сервисных центров по обслуживанию оборудования по всему миру.

- Мы ожидаем, что приход в компанию стратегического инвестора в лице одной из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco укрепит высокий статус «Новомет» на международном рынке нефтесервиса и придаст новый импульс для ее развития, - заявил Анатолий Чубайс.

Консорциум инвесторов будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса ГК «Новомет», не только на уже существующих, но и на новых рынках, в том числе ближневосточных. В 2018 году при поддержке Консорциума ГК «Новомет» осуществила первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба АО «РОСНАНО».

ИСТОЧНИК KP.RU