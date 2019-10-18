Переправа Салехард-Лабытнанги вернулась к работе
Шесть паромов ходят в штатном режиме
Переправа Салехард-Лабытнанги вернулась к работе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Главная переправа Ямала 18 октября возобновила работу после непогоды. Паромы по маршруту Салехард – Лабытнанги ходят в штатном режиме. На линии все шесть паромных составов, сообщили сегодня утром в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Напомним, в начале недели в связи с ухудшением погодных условий переправа временно прекращала работы. В районе реки Обь бушевал сильный ветер.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU