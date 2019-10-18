2019-10-18T07:21:48+03:00
Общество

Переправа Салехард-Лабытнанги вернулась к работе

Шесть паромов ходят в штатном режиме
Анна Полякова
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Переправа Салехард-Лабытнанги вернулась к работе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПереправа Салехард-Лабытнанги вернулась к работе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Главная переправа Ямала 18 октября возобновила работу после непогоды. Паромы по маршруту СалехардЛабытнанги ходят в штатном режиме. На линии все шесть паромных составов, сообщили сегодня утром в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, в начале недели в связи с ухудшением погодных условий переправа временно прекращала работы. В районе реки Обь бушевал сильный ветер.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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