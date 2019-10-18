Новоуренгойский «Факел» сыграет в полуфинале Кубка России по волейболу

СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-18T06:26:06+03:00

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Ямальские спортсмены команды «Факел» поборются за участие в «Финале четырёх» Кубка России по волейболу. Матчи состоятся 26 и 27 декабря в московском дворце спорта «Динамо». Полуфинальные игры пройдут в Новом Уренгое, Белгороде и Новосибирске.

Ямальские встречи обещают быть интересными. Федерация уже утвердила расписание этого турнира – он состоится 15-17 ноября. В день будут проходить по два матча: в 16.30 и 19.00. Среди соперников «Факела» – петербургский «Зенит», «Газпром-Югра» (Сургут) и «Енисей» (Красноярск).

На полуфинальном этапе мужского Кубка России 12 команд разбиты на три группы. Турнир носит имя заслуженного мастера спорта Константина Ревы, двукратного чемпиона мира в составе сборной СССР (1949, 1952), один раз завоевывал бронзовые медали мирового первенства (1956). Также Рева дважды становился победителем чемпионата Европы (1950, 1951).

ИСТОЧНИК KP.RU