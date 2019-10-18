Погода на Ямале 18 сентября: температура воздуха -2... -6 градусов

СЕГОДНЯ 05:29 2019-10-18T05:29:27+03:00

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В пятницу, 18 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – 2 градуса, пасмурно. В первой половине дня - снег. Ветер – северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -4 градуса, солнечно, без осадков. Ветер – северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое -5 градусов, малооблачно, без осадков. Северный ветер будет дуть со скорость 10 м/с.

В Надыме -2 градуса, пасмурно, днем ожидается снег. Ветер – северный 7 м/с.

В Губкинском - 5 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер – северный 7 м/с.

В Тарко-Сале -6 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Северный ветер 6 м/с.

В Муравленко -4 градуса, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, утром пройдет снег. Ветер северо-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU