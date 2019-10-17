На Ямале выбрали лучшего обработчика рыбы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-17T16:02:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший обработчик рыбы». Участие в нём приняли 15 человек, в их числе десять сотрудников рыбоперерабатывающих предприятий, и пять студентов Ямальского полярного агроэкономического техникума, обучающихся по специальности «Обработка водных биоресурсов».

Состязание развернулось на базе ООО «Салехардский комбинат». Сначала у конкурсантов проверили теоретические знания. Потом перешли к практике. Участникам было необходимо на скорость и без ошибок рассортировать предложенную рыбу – язя, леща, сырка и пыжьяна – по видовому составу. Затем – как можно быстрее разделать ряпушку по существующим стандартам. Критериями оценки были аккуратность, соблюдение техники безопасности и количество обработанного сырья.

Победительницей конкурса среди взрослых профессионалов стала Роза Аминова, сотрудница ООО «Салехардский комбинат». Она установила рекорд конкурса – за 10 минут обработала 12 кг ряпушки, тогда как результат победительницы прошлого года составил 9 кг.

Среди будущих технологов лучшим стал студент Михаил Мартынов. Отдельная номинация конкурса – «Самый молодой участник», которого выбирали среди сотрудников предприятий. Тут специальный приз достался 22-х летнему Юрию Мединскому, технологу рыболовецкой артели «Орион».

Победители конкурса получили сертификаты на денежные премии, все участники – поощрительные призы от организаторов – департамента АПК и торгово-промышленной палаты округа, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU