Школьники ЯНАО участвуют во Всероссийских сельских играх

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-17T15:42:04+03:00

10 ребят из Аксарки проявят себя в лёгкой атлетике, баскетболе и общей физической подготовке

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Ученики общеобразовательной школы села Аксарка Приуральского района представляют Ямал на Всероссийских сельских школьных играх в Гатчине Ленинградской области. Состязания стартовали 16 октября.

В составе спортивной сборной команды Ямала - 10 ребят в возрасте 14-16 лет. Они примут участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, баскетболу и общей физической подготовке. Представитель команды – Дмитрий Чепайкин, школьный учитель физкультуры.

Помимо соревнований для участников мероприятия запланирована экскурсионная программа, а сами состязания будут сопровождаться выступлением местных творческих коллективов.

Соревнования проходят в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» и нацпроекта «Демография», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU