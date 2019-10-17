2019-10-17T15:42:04+03:00
Общество

Школьники ЯНАО участвуют во Всероссийских сельских играх

10 ребят из Аксарки проявят себя в лёгкой атлетике, баскетболе и общей физической подготовке
Анна Полякова
Поделиться:
Школьники ЯНАО участвуют во Всероссийских сельских играх Фото: yanao.ruШкольники ЯНАО участвуют во Всероссийских сельских играх Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ученики общеобразовательной школы села Аксарка Приуральского района представляют Ямал на Всероссийских сельских школьных играх в Гатчине Ленинградской области. Состязания стартовали 16 октября.

В составе спортивной сборной команды Ямала - 10 ребят в возрасте 14-16 лет. Они примут участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, баскетболу и общей физической подготовке. Представитель команды – Дмитрий Чепайкин, школьный учитель физкультуры.

Помимо соревнований для участников мероприятия запланирована экскурсионная программа, а сами состязания будут сопровождаться выступлением местных творческих коллективов.

Соревнования проходят в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» и нацпроекта «Демография», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале выбрали лучшего обработчика рыбы
В Новом Уренгое голосованием выбирают новое место для стелы
Марина Трескова собирается превратить Лабытнанги в «миниполис»
На Ямале запущен конкурс на самую экологичную посуду
Главой Ноябрьска вновь стал Алексей Романов
В Новом Уренгое объявили конкурс на лучшее оформление новогоднего окна
Ямальский омбудсмен проконсультировал таркосалинских родителей
Ямальцы отправили в Иркутск более 720 кг вещей для пострадавших от наводнения
В Новом Уренгое могут внедрить выборное меню в детсадах и школах
Фронтовые письма ямальцев станут частью «Дороги памяти»
В Тазовском отметят День призывника
Таркосалинской молодежи актеры рассказали о ВИЧ
На новый маршрут Салехард – Зеленый Яр запустили воздушные подушки
Больница Тарко-Сале получила первый спецавтомобиль для пострадавших в ДТП
В Муравленко начали строить новый ЗАГС
Салехардец, изнасиловавший беременную избранницу брата, получил срок
В Ноябрьске может появиться бассейн для особенных детей
Ямальскую ягоду будут поставлять в Карелию
В Ноябрьске трое кандидатов претендуют на кресло мэра
В Салехарде состоится парад собак всех пород
В детской поликлинике Ноябрьска разделили поток больных на период вспышки ОРВИ
Ямал на Всероссийском форуме по общественному здоровью поделился опытом
Погода на Ямале 17 октября: на всей территории региона минусовые температуры
В Салехарде горе-мать задолжала ребенку 47 тысяч рублей
Ямал впервые станет участником Всеобщего музыкального диктанта
Надымчане в поджоге пятиэтажки подозревают детей
Ямальцы завоевали «золото» и «серебро» чемпионата мира среди ветеранов по пауэрлифтингу
В Ноябрьске ждут резкое похолодание и усиление ветра