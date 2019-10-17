СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-17T15:30:24+03:00

В Новом Уренгое голосованием выбирают новое место для стелы Фото: администрация Нового Уренгоя

Необходимость в переносе возникла в связи со строительством многоуровневой развязки

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Жители Нового Уренгоя выбирают новое место для стелы «Город газодобытчиков и строителей». Сбор предложений стартовал на портале «Живем на Севере». Необходимость в переносе возникла в связи со строительством многоуровневой развязки на пересечении железной дороги с Западной магистралью в районе ПМК-9.

- Работы начнутся 2020 году. В результате этих работ необходимо будет перенести стелу на новое место, - пояснили в администрации Нового Уренгоя.

С 1979 года стела «Город газодобытчиков и строителей» является визитной карточкой Нового Уренгоя. Каждый прилетающий сюда проезжает мимо памятного знака. К стеле непременно приезжают молодожены, выпускники школ, туристы.

Сбор предложений продлится до 10 ноября, затем пройдет голосование за лучшее место, предложенное для установки стелы.

ИСТОЧНИК KP.RU