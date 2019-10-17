Марина Трескова собирается превратить Лабытнанги в «миниполис»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-17T14:54:50+03:00

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Глава Лабытнанги Марина Трескова провела первое в новой должности общегородское аппаратное совещание с участием руководителей предприятий и организаций города.

Этим летом во время визита в город губернатор Ямала Дмитрий Артюхов воочию оценил всю остроту жилищной проблемы Лабытнанги и поставил задачу: более чем вчетверо (с 33 до 133 тыс кв. м) увеличить объемы строительства жилья под переселение из аварийного жилфонда и отдалённых микрорайонов. Как отметили в администрации города, предстоит форсировать подготовку и выделение земельных участков под жилищное строительство.

- Современная городская инфраструктура – это не только капитальное комфортное жильё, но и отвечающие всем требованиям нормативов дороги, и, безусловно, масштабное благоустройство территории. Ожидается превращение нашего города в компактный, максимально удобный для жизни и обслуживания, а ещё – непременно безопасный «миниполис». Это целый комплекс взаимосвязанных проблем, - отметила Марина Трескова.

ИСТОЧНИК KP.RU